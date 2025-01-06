بعد استقالة ترودو.. ترامب يدعو إلى ضم كندا

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يحب العديد من الناس في كندا أن يكونوا الولاية رقم 51".وأضاف: "لم يعد بإمكان الولايات أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة على قدميها".وتابع: "كان جاستن ترودو على علم بذلك واستقال. إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تماما من تهديد السفن والصينية التي تحيط بها باستمرار. معا، يا لها من أمة عظيمة".وكان ترودو أعلن، الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم، موضحا أنه سيواصل أداء مهامه إلى أن يختار حزبه خليفة له، وبذلك ينهى ترودو فعليا فترة ولايته التي استمرت قرابة عشر سنوات.