الكونغرس الأمريكي يصدق على فوز ترامب

صادق الأمريكي، اليوم الاثنين، على فوز الرئيس الامريكي المنتخب في الرئاسية.





وتأتي الجلسة، التي تعد الإجراء الأخير قبل تنصيب رسميا يوم 20 كانون الثاني الجاري، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. وعقد الكونغرس، اليوم الاثنين، جلسة رسمية في للتصديق على نتائج الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي.وتأتي الجلسة، التي تعد الإجراء الأخير قبل تنصيب رسميا يوم 20 كانون الثاني الجاري، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وفي تشرين الثاني 2024، فاز الجمهوري بالرئاسة الأمريكية، ليصبح الرئيس رقم 47 في البيت الأبيض، بعد حصوله على 312 صوتا مقابل 226 صوتا لمنافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.