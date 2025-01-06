"رحلة تاريخية".. إسبان يسافرون إلى مكة على ظهر الخيول

قرر عدد من الإسبان اداء فريضة الحج كما كان يفعل أجدادهم بالسفر إلى مكة عن طريق الخيول.

وقال أحدهم، أنهم "قرروا السفر هذه الأيام إلى مكة المكرمة للحج على ظهر الخيول كما كان يحج أجدادهم الأندلسيون".

وأضاف أنهم سيقطعون "مسافة 8000 كيلومتر حسب الخطة التي رسموها، وذلك حرصاً منهم على إحياء تقاليد أسلافهم في اداء مناسك الحج".

وتقول المجموعة أن "هدف المشروع هو إحياء رحلة الحج التي قام بها قدامى الأندلسيين منذ أكثر من 500 عام من إسبانيا إلى الحرم المكي في السعودية".

ويضيف الرحالة الإسبان "على الرغم من أن هذا المشروع يقوم بإحياء هذه الرحلة التاريخية، ملتزم باستخدام أحدث التقنيات اللوجستية لتوفير كل الرعاية والاحتياطات اللازمة خلال الرحلة، والحرص على رعاية راحة الفرسان والخيول".