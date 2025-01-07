بالصور.. زلزال مدمر في التبت والحصيلة أكثر من 225 قتيلا وجريحا

نيوز – دولي

قتل 95 شخصا على الأقل وأصيب 130 آخرين في زلزال بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر وقعت صباح اليوم الثلاثاء في التبت .

وأفادت "شينخوا"، بأن "الزلزال وقع في محافظة دينغري في شيغاتسه بمنطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب في الساعة 9:05 بتوقيت بكين".

وأضافت أنه "تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا".

وقالت قناة CCTV إن "مركز الزلزال كان على بعد 380 كيلومترا من لاسا، وحوالي 23 كيلومترا من مدن المنطقة شيغاز".

أما في النيبالية كاتماندو، فقد دفع الزلزال السكان إلى الهروب من منازلهم بعد أن أيقظتهم الهزة الأرضية.

ولم تتوفر على الفور أي معلومات من المناطق الجبلية النائية القريبة من مركز الزلزال عبر الحدود.

من جهتها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر، مذكرة أنه كانت هناك 10 زلازل بقوة 6 درجات على الأقل في المنطقة التي ضربها زلزال الثلاثاء خلال القرن الماضي.