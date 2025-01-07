إيران تحدد موقفها من استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا

أعلن رئيس منظمة المدني الإيرانية، حسين بورفرزانه، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لاستئناف الرحلات إلى سوريا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الوضع مع مصر يحتاج لقرارات على مستوى كبار المسؤولين.





وأوضح أن تحديد مواعيد وإعداد الرحلات بين وسوريا، مرتبط بانتظار الرد من الجانب السوري. ونقلت الأنباء عن بورفرزانه، قوله إن استئناف الرحلات إلى سوريا، يتطلب الحصول على موافقة رسمية من السلطات السورية.وأوضح أن تحديد مواعيد وإعداد الرحلات بين وسوريا، مرتبط بانتظار الرد من الجانب السوري.