مقترح تشريع أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية

كشف رئيس الخارجية بمجلس الأمريكي، الثلاثاء، عن تقديمه تشريعا لمعاقبة الجنائية .

وبحسب وسائل إعلام دولية، "قدم مايكل مكول تشريعا لمعاقبة الجنائية لاستهدافها إسرائيل". وأصدرت الجنائية في 22 تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.