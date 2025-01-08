إطلاق سراح الصحافية الإيطالية المحتجزة في إيران

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف: نسعى لتجنب عملية تركية في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-512254-638719356798421113.png
إطلاق سراح الصحافية الإيطالية المحتجزة في إيران
دوليات
2025-01-08 | 07:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
981 مشاهدة
أعلنت أرئيسة الوزراء
الإيطالية
جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، أن السلطات
الإيرانية
أطلقت سراح صحافية إيطالية سجنت بطهران وهي في طريقها إلى بلادها، بعد مرور 3 أسابيع من اعتقالها في
إيران
.
وقال
مكتب
ميلوني في بيان أن "الطائرة التي تقل الصحافية تشيتشيليا سالا غادرت
طهران
قبل دقائق" بعد "تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية".
كما قال مكتبها "أفرجت السلطات
الإيرانية
عن مواطنتنا وهي في طريقها للعودة إلى إيطاليا.
تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشيتشيليا أمرا ممكنا، ما يسمح لها بالعودة إلى حضن عائلتها وزملائها".
وأضاف أن "ميلوني أبلغت والدي سالا شخصيا عبر الهاتف بأنه تم إطلاق سراحها".
وأوقفت سالا البالغة 29 عاما في 19 كانون الأول بعد فترة قصيرة على توقيف
الولايات المتحدة
وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها
واشنطن
على
طهران
.
فيما أبقيت الصحافية التي تكتب لدى "إل فوليو" وتستضيف مدونة صوتية إخبارية في زنزانة انفرادية في سجن إوين في
طهران
.
وقالت سالا لعائلتها إنها أُجبرت على النوم على الأرض في زنزانة أبقيت منارة طوال الوقت.
واستدعت كل من إيطاليا وإيران سفير البلد الآخر الأسبوع الماضي بعدما حذرت روما من أن جهود إطلاق سراحها تواجه تعقيدات.
يذكر أن سالا توجهت إلى
إيران
في 13 كانون الأول بتأشيرة صحافية. وأوقفت بعد ستة أيام بتهمة "انتهاك قانون إيران"، بحسب ما أفادت وزارة الثقافة
الإيرانية
التي تشرف على الصحافيين الأجانب وتتولى منحهم التصاريح. وكان من المقرر أن تعود في اليوم التالي.
في المقابل، نفت
إيران
الاثنين وجود أي علاقة بين توقيف سالا والمواطن الإيراني محمد عابديني الذي اعتُقل في إيطاليا في كانون الأول بطلب من
الولايات المتحدة
على خلفية انتهاكات في مجال التصدير مرتبطة بهجوم قاتل استهدف جنودا أميركيين.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
"الاسرائيليون اصبحوا في بيروت وهم في مكانهم" ليلة الهجوم الايراني.. تقنية إسرائيلية حديثة لمواجهة المسيّرات
03:07 | 2025-01-03
إيران تلغي التعامل مع 11 فندقا عراقيا: تعاملها "غير لائق" مع الايرانيين
03:19 | 2024-12-30
25 يوما حاسمة.. ماذا سيفعل نتنياهو تجاه ايران والعراق قبل تسنم ترامب الرئاسة؟
03:26 | 2024-12-27
ايران تعد بـ"عودة المقاومة" لسوريا خلال اقل من عام
00:30 | 2024-12-27
ايران
ايطاليا
اطلاق سراح صحفية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الحكم على "الساهر" بالسجن أربعة اشهر
محليات
26.36%
06:34 | 2025-01-07
الحكم على "الساهر" بالسجن أربعة اشهر
06:34 | 2025-01-07
هام للعراقيين.. تعليق حكومي عن رواتب الموظفين
اقتصاد
25.81%
09:45 | 2025-01-08
هام للعراقيين.. تعليق حكومي عن رواتب الموظفين
09:45 | 2025-01-08
أسعار الدولار في بورصة اليوم
اقتصاد
23.95%
03:19 | 2025-01-07
أسعار الدولار في بورصة اليوم
03:19 | 2025-01-07
حرب جديدة تلوح بالأفق في العراق
سياسة
23.88%
10:28 | 2025-01-08
حرب جديدة تلوح بالأفق في العراق
10:28 | 2025-01-08
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
Morning Live
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
Morning Live
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
ناس وناس
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
ناس وناس
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
من الأخير
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
من الأخير
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
العراق في دقيقة
08-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-08
Morning Live
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
Morning Live
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
ناس وناس
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
ناس وناس
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
من الأخير
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
من الأخير
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
اخترنا لك
واشنطن تكشف: نسعى لتجنب عملية تركية في سوريا
12:44 | 2025-01-08
على غرار الجامعة العربية.. السعودية تدين خرائط إسرائيل وتصفها بـ"المزعومة"
12:02 | 2025-01-08
اول زيارة للجولاني خارج سوريا
11:03 | 2025-01-08
ادانة عربية لنشر إسرائيل خرائط تضم أراض من فلسطين ولبنان وسوريا
10:49 | 2025-01-08
انسحاب سليمان فرنجية من السباق الرئاسي اللبناني
10:43 | 2025-01-08
طائرة مصرية تهبط اضطرارياً في السعودية
10:35 | 2025-01-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.