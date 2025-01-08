إطلاق سراح الصحافية الإيطالية المحتجزة في إيران

وقال ميلوني في بيان أن "الطائرة التي تقل الصحافية تشيتشيليا سالا غادرت قبل دقائق" بعد "تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية".كما قال مكتبها "أفرجت السلطات عن مواطنتنا وهي في طريقها للعودة إلى إيطاليا.تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشيتشيليا أمرا ممكنا، ما يسمح لها بالعودة إلى حضن عائلتها وزملائها".وأضاف أن "ميلوني أبلغت والدي سالا شخصيا عبر الهاتف بأنه تم إطلاق سراحها".وأوقفت سالا البالغة 29 عاما في 19 كانون الأول بعد فترة قصيرة على توقيف وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها على .فيما أبقيت الصحافية التي تكتب لدى "إل فوليو" وتستضيف مدونة صوتية إخبارية في زنزانة انفرادية في سجن إوين في .وقالت سالا لعائلتها إنها أُجبرت على النوم على الأرض في زنزانة أبقيت منارة طوال الوقت.واستدعت كل من إيطاليا وإيران سفير البلد الآخر الأسبوع الماضي بعدما حذرت روما من أن جهود إطلاق سراحها تواجه تعقيدات.يذكر أن سالا توجهت إلى في 13 كانون الأول بتأشيرة صحافية. وأوقفت بعد ستة أيام بتهمة "انتهاك قانون إيران"، بحسب ما أفادت وزارة الثقافة التي تشرف على الصحافيين الأجانب وتتولى منحهم التصاريح. وكان من المقرر أن تعود في اليوم التالي.في المقابل، نفت الاثنين وجود أي علاقة بين توقيف سالا والمواطن الإيراني محمد عابديني الذي اعتُقل في إيطاليا في كانون الأول بطلب من على خلفية انتهاكات في مجال التصدير مرتبطة بهجوم قاتل استهدف جنودا أميركيين.