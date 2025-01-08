طائرة مصرية تهبط اضطرارياً في السعودية

وأكدت شركة المصرية الوطنية للدولة أنه "تم التعامل مع الركاب بكل احترافية وحرص، حيث تم توزيعهم على رحلتين من جدة إلى القاهرة، وهما: الرحلة رقم MS1662، والرحلة رقم MS668.كما شددت مصر للطيران، في بيان لها، على أن "سلامة الركاب تأتي دائمًا على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير والأمان العالمية في جميع عملياتها التشغيلية".واعتذرت عن "أي إزعاج قد يكون نجم عن هذا الأمر، مع تأكيدها استمرار تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة، ما يضمن راحة وسلامة المسافرين".