شاهد.. فيل هائج يهاجم محتشدين ويطير احد الأشخاص في الهواء

نيوز – دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام هائج بالهجوم على تجمع لاشخاص خلال مهرجان بأحد معابد كيرلا بالهند .

وأمسك الفيل برجل شخص مستخدماً خرطومه ولوّح به في الهواء ثم أسقطه على الأرض.

‏ جعل الحشود تهرب ونُقل 17 شخصا للمستشفى وحالة في المقطع خطرة.

و‏قال البعض بأن ذلك الشخص كان يضرب الفيل في السابق وانتقم منه اليوم.