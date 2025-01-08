النيابة الكويتية تقرر استمرار حجز "فجر السعيد"

​قررت النيابة العامة الكويتية، مساء الأربعاء، استمرار حجز الاعلامية "فجر السعيد" حتى يوم غد.​

وقالت وكالات أنباء، إن النيابة "توجه باستمرار حجز فجر الى يوم غد للنظر بالدعاوى المرفوعة ضدها من قبل الى جانب دعاوى اخرى من بينها الاضرار بمصالح والتطبيع مع اسرائيل".

وسبق أن كشفت وسائل إعلام، عن أنباء بشأن القاء السلطات القبض على فجر بسبب الإساءة الى .



وأقامت الحكومة العراقية، دعوى قضائية بحق الإعلامية بعد اتهامات باطلة سوقتها ضد ورئيس الوزراء .