في تشاد.. إطلاق رصاص قرب القصر الرئاسي

وقال مصدر أمني تشادي تزامنا مع تواصل إطلاق النار حوالى الساعة 20,45 (19,45 ت غ)، إن مسلحين هاجموا الداخلي من القصر الرئاسي.

وقال أحد السكان بحسب وكالة "رويترز"، إن مواكب مركبات عسكرية شوهدت وهي تتجه نحو الرئاسة.



ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الحكومة قوله "أنا في القصر الرئاسي، والوضع تحت السيطرة بشكل كامل".



وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي أمام حركة المرور، وسط حديث عن انتشار دبابات في الشوارع.



وسُمع إطلاق الرصاص بعد ساعات على إجراء وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة إلى نجامينا حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين تشاديين تخللها اجتماع في القصر الرئاسي مع الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو.



وأعلنت تشاد بشكل مفاجئ في نهاية (تشرين الثاني) إنهاء الاتفاق العسكري بين ونجامينا، واضعةً حداً لستين عاماً من التعاون العسكري منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي.



وفي مايو (أيار)، انتهت فترة انتقالية استمرت ثلاث سنوات في نجامينا بانتخاب محمد إدريس ديبي رئيسا للبلاد.



وكان محمد إدريس ديبي قد أُعلن رئيسا في بداية الفترة الانتقالية من جانب المجلس العسكري الحاكم عقب مقتل والده إدريس ديبي اتنو في 2021 على أيدي متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة، بعد أن حكم تشاد بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاما، واعتمد ديبي الأب على دعم الجيش الفرنسي لصد هجمات متمردين في عامي 2008 و2019.