لبنان يستعد لانهاء أزمة الرئاسة بعد شغور دام 800 يوم.. والانظار نحو قائد الجيش

وبقي منصب الرئاسة والمخصص للمكون المسيحي وفقا للتقسيم المتعارف عليه في على طريقة العراق، بقي شاغرا منذ عام 2022 بسبب الخلافات وعدم تمكن احد الأطراف من تحقيق الأغلبية لانتخاب الرئيس مع تحفظات حزب الله وحركة امل على باقي المرشحين ودعم سليمان فرنجية الذي اعلن انسحابه ودعمه لعون يوم امس، قبل الجلسة التي من المفترض ان تعقد اليوم.وبتوافق ودعم دولي واقليمي وما فرضته الأوضاع الإقليمية وما واجهه محور المقاومة في المنطقة ثم سقوط الأسد في سوريا، أدت جميع هذه العوامل الى قرب انهاء الازمة اللبنانية، لكن انتخاب عون يعكس بصورة واضحة حجم توازن القوى واختلاله والمشهد السياسي اللبناني الجديد بعد احداث العام السابق.وبإمكان عون الحصول على المنصب بحصوله على اكثر من 74 صوتا فقط، لكنه يحتاج الى تعديل دستوري يتطلب 86 صوتا لان الدستور يمنع انتخاب الموظفين الكبار بهذا المنصب الا بعد عامين من استقالته.