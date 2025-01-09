البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية ويلجأ الى جولة ثانية

نيوز – دوليات



أخفق اللبناني بجلسته المنعقدة، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس الجمهورية، فيما سيلجأ الى جولة ثانية لحسم فوز أحد المرشحين.

وفشل اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في دورته الأولى، بعد تصويت 71 نائباً من أصل 128 في اللبناني لانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية.

وبإمكان عون الحصول على المنصب بحصوله على اكثر من 74 صوتا فقط، لكنه يحتاج الى تعديل دستوري يتطلب 86 صوتا لان يمنع انتخاب الموظفين الكبار بهذا المنصب الا بعد عامين من استقالته.

وبعد ذلك، رفع رئيس بري جلسة انتخاب الرئيس لمدة ساعتين.