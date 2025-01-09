جوزيف عون رئيسا للبنان

وقال اللبناني في بيان له، انه تم "انتخاب رئيسا للبلاد بـ99 صوتا بعد فرز أصوات الجولة الثانية من الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس الجمهورية".وكان اللبناني قد أخفق بجلسته المنعقدة، اليوم، في انتخاب رئيس الجمهورية، ولجئ الى جولة ثانية لحسم فوز أحد المرشحين.وبهذه النتيجة يكون قائد الجيش العماد الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور للمنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس في تشرين الاول 2022.وجاءت النتيجة في الدورة الأولى على الشكل التالي:عون: 71 صوتا.أوراق ملغاة: 20.ورقة بيضاء: 37.أما الأصوات في الدورة الثانية فأتت على الشكل التالي:عون: 99أوراق ملغاة 18 وتضمن: شبلي الملاط، شبلي الملاط.ورقة بيضاء: 8وتتطلب عملية انتخاب رئيس في غالبية الثلثين (86) من أصوات نواب البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية.