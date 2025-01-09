لخلق علاقة مع الرئيس الجديد ام خطوة للتطبيع.. إسرائيل تهنئ لبنان

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" باللغتين الإنجليزية والعبرية: "أهنئ لبنان بانتخاب الرئيس الجديد له، الجنرال جوزيف عون، بعد أزمة سياسية مزمنة".وأضاف: "آمل في أن يساهم هذا الانتخاب في تعزيز الاستقرار وضمان مستقبل أفضل للبنان ولمواطنيه، وفي إنجاز حسن الجوار".ولا يرتبط لبنان بعلاقات دبلوماسية مع . وغالبا ما كانت العبرية تنتقد في لبنان.يأتي انتخاب الرئيس اللبناني بعد استعصاء سياسي طويل، في وقت تقف فيه التطورات بين ولبنان على مفترق طرق.وتنتهي في نهاية الشهر الجاري فترة الـ60 يوما لوقف إطلاق النار في لبنان، والتي يفترض أن يتم الجيش الإسرائيلي خلالها انسحابه من جنوب لبنان لينتشر الجيش اللبناني في المنطقة.لكنّ بدأت تلمح إلى أنها لن تنهي انسحابها حتى نهاية المهلة المحددة، وأنها تريد التمديد لفترة 30-60 يوما إضافية.ومن شأن عدم الالتزام ببنود وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية وفرنسية أن يفتح الباب أمام احتمالات عدة.