ضربة موجعة لريال مدريد قبل ساعات من مواجهة مايوركا في السوبر الإسباني

وأعلن الريال في بيان نشره على موقعه، أن "صانع ألعابه الكرواتي مودريتش سيغيب عن مباراة الليلة".وأوضح: "لاعبنا مودريتش خارج المباراة ضد مايوركا اليوم بسبب مرض فيروسي".وسيضرب الفائز من مواجهة ريال وريال مايوركا موعدا في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني مع برشلونة المتأهل على حساب أتلتيك بلباو بالفوز عليه 2-0 في مباراة أقيمت أمس الأربعاء.ومن المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد المقبل على "مدينة عبد الله الرياضية" في جدة.