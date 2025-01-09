مجلس النواب الأميركي يوافق على معاقبة "الجنائية الدولية"

أقر الأميركي مشروع قانون بفرض عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسؤولي الجنائية الذين يلاحقون الأميركيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.







كما حض مشروع على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية. وينص مشروع على أن إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بأشد العبارات.كما حض مشروع على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان رئيس الخارجية بمجلس النواب الأمريكي كشف، أول أمس الثلاثاء، عن تقديمه تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية.

وأصدرت الجنائية الدولية في 22 تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.