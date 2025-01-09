حرائق كاليفورنيا.. خسائر بالمليارات وأزمة تشعل الكارثة

وشهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حرائق غابات واسعة، ولكن الأزمة لم تقتصر على النيران، بل واجه الإطفاء الذين يحاربون حريق "باسيفيك باليسيدز" مشكلة إضافية، حيث إن العديد من صنابير الإطفاء في المنطقة لم توفر كميات كافية من المياه.وذكرت شركة "AccuWeather" المتخصصة في التنبؤات الجوية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرائق الغابات في يتراوح بين 52 و57 مليار دولار.وأشارت الشركة إلى أنه في حال امتداد الحرائق إلى مناطق مكتظة بالسكان، قد يتم رفع التقديرات الحالية للخسائر.وكانت "AccuWeather" قد قدّرت في وقت سابق الأضرار والخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرائق الغابات في ماوي خلال عام 2023 بما يتراوح بين 13 و16 مليار دولار.وقال أحد الإطفاء عبر اتصالات داخلية: "صنابير المياه معطلة"، وأكد آخر أن "إمدادات المياه تراجعت بشكل كبير".بحلول الساعة الثالثة فجر الأربعاء، كانت جميع خزانات المياه في منطقة باليسيدز قد فرغت تماماً، ما أدى إلى تراجع تدفق المياه من الصنابير في المناطق المرتفعة، وفقًا لما ذكرته جانيس كينيونيس، الرئيسة التنفيذية والمهندسة الرئيسية لدائرة المياه والطاقة بلوس أنجلوس (DWP).وأوضحت كينيونيس: "واجه نظامنا ضغطاً كبيراً، حيث ارتفع الطلب على المياه إلى 4 أضعاف المعدل الطبيعي لمدة 15 ساعة متواصلة، ما أدى إلى انخفاض ضغط المياه".وتعرضت دائرة المياه والطاقة وقادة المدينة لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي من السكان، وكذلك من المطور العقاري ريك كاروسو، الذي يمتلك مركز "باسيفيك باليسيدز فيليدج" التجاري.ووصف كاروسو، الذي شغل سابقاً منصب مفوض في دائرة المياه والطاقة، البنية التحتية للمدينة بأنها غير قادرة على تلبية متطلبات مكافحة الحرائق.وقال كاروسو بغضب: "لا توجد مياه في صنابير الإطفاء. الإطفاء موجودون ولكنهم عاجزون عن التصرف. لدينا أحياء ومنازل وشركات تحترق... هذا لا يجب أن يحدث أبدًا".كما أعربت عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس، تريسي بارك، عن استيائها، مشيرة إلى "الإهمال المزمن" في الاستثمار بالبنية التحتية العامة والسلامة العامة.وقالت: "أشعر بقلق شديد حيال هذا الوضع. نعمل بالفعل على إجراء تحقيق شامل للحصول على إجابات".أفاد مسؤولو دائرة المياه والطاقة بأن الخزانات الثلاثة التي تزود منطقة باليسيدز، والتي تحتوي كل منها على نحو مليون غالون، فرغت تدريجياً مع استمرار استهلاك المياه بمعدلات قياسية.وأدى ذلك إلى تعذر إعادة ملء الخزانات بسبب الطلب الكبير في المناطق المنخفضة.وفي ظل استمرار الحرائق، واجهت الفرق صعوبات في الوصول إلى محطات الضخ لتوصيل المياه إلى الخزانات المرتفعة، مما زاد الوضع تعقيدًا. واضطرت الدائرة إلى إرسال 20 ناقلة مياه لدعم الإطفاء، لكن إعادة تعبئة الناقلات تمت من مواقع بعيدة.قال كاروسو، الذي أجبر على إخلاء منزله في برينتوود، إن منزل ابنته دُمّر في الحريق، وإن عائلته تنتظر معرفة مصير منزل ابنه. كما تضرر مركزه التجاري الذي افتُتح عام 2018.وأضاف كاروسو: "هذا الوضع يكشف عن مشكلة منهجية في المدينة، ليس فقط في سوء الإدارة، ولكن لأن بنيتنا التحتية قديمة".