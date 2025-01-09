أول تعليق من بايدن على انتخاب رئيس لبنان

وقال بايدن في بيان إن "الرئيس جوزيف سيوفر قيادة حاسمة بينما ينفذ وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بالكامل".وأضاف "عقد رئيس اللبناني جلسة برلمانية لانتخاب رئيس القادم، وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء اللبناني لصالح جوزيف . أهنئه على انتخابه رئيسًا للبنان".وأردف: "يأتي انتخاب الرئيس بعد ستة أسابيع فقط من نجاح في تأمين نهاية الأعمال العدائية بين وإسرائيل. والآن، سيوفر الرئيس قيادة حاسمة بينما ينفذ وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بالكامل وبينما يعود مئات الآلاف من الناس إلى ديارهم ويتعافى ويعيد البناء. الرئيس يحظى بثقتي. وأعتقد اعتقادًا راسخًا أنه الزعيم المناسب لهذه المرة".وختم بيانه بالقول: "لقد عانى الشعب اللبناني لأكثر من عامين - ليس فقط من حرب مدمرة وأزمة مالية مستمرة، ولكن أيضًا من غياب القيادة الوطنية. والآن، من خلال البرلمانيين المنتخبين، مارس شعب حقه الديمقراطي في اختيار مستقبله"، مضيفا "لقد اختاروا مسارًا يتماشى مع السلام والأمن والسيادة وإعادة الإعمار، بالشراكة مع المجتمع الدولي. وستدعمهم وهم يسيرون على هذا المسار".