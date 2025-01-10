"رويترز": ميقاتي سيلتقي الشرع في دمشق غداً السبت

وتلقى ميقاتي دعوة من الشرع في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي لزيارة .في وقت سابق، أجرى ميقاتي اتصالاً هاتفياً مع الشرع مهنئاً إياه على ما حققه الشعب السوري بعد نضال لأكثر من عقد من الزمن.وأفادت مصادر حكومية لبنانية لموقع تلفزيون سوريا، بأن ⁠ميقاتي والشرع أكّدا على أهمية المستمر بين الشقيقين وحل الأزمات العالقة وإعادة فتح السفارات بين الجانبين لتسهيل المعاملات بين أبناء الشعبين.وأبلغ ميقاتي الشرع أنه سيوفد قريباً وفداً حكومياً رسمياً لدمشق للبدء بمعالجة الملفات وفتح نقاش حول ملفات داهمة.