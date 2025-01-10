مشتركة بين "إسرائيل" والتحالف الدولي.. غارات عنيفة تطال اليمن

وقالت القناة الـ14 "الإسرائيلية" إن 3 من الضربات تمت في أوقات متقاربة وفي مناطق مختلفة وعلى أهداف متعددة تضمنت مواقع تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيّرات.بدورها، أكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء بصنعاء.وذكرت القناة أن الغارات استهدفت محيط السبعين بالعاصمة اليمنية تزامنا مع تظاهرة تضامنية دعما لقطاع الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 462 يوما.