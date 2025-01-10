فرنسا تستدعي سفير إيران للمطالبة بالإفراج عن "رهائن"

وبحسب "فرانس برس"، قالت الوزارة في بيان: "لقد كررنا له (للسفير) بكل حزم مطالبتنا بالإفراج الفوري عن الرعايا الفرنسيين الذين هم رهائن دولة" في .وأشارت الوزارة إلى أن الرهائن يعيشون وضعًا "لا يمكن تحمله، في ظل ظروف احتجاز مهينة، ترقى بالنسبة إلى بعضهم إلى التعذيب بموجب الدولي".وهناك حاليًا ثلاثة فرنسيين في السجون .والثنائي سيسيل كولر وجاك باري معتقلان منذ أيار 2022 وتتهمهما السلطات بـ"التجسس".وثمة ثالث اسمه الأول أوليفييه من دون إعلان اسم عائلته معتقل أيضًا منذ 2022.وأضافت الخارجية "يبقى استنفار السلطات لضمان الإفراج عن مواطنينا ودعم عائلاتهم وأصدقائهم كاملًا".وتابعت "في هذا السياق، ينصح المواطنون الفرنسيون بعدم التوجه إلى إيران"، وينصح من هم موجودون فيها بمغادرتها "بسبب خطر التوقيف والاعتقال التعسفي"، الأمر الذي سبق أن أوصت به في بداية الأسبوع.وأوقفت صحافية إيطالية شابة في في 19 كانون الأول خلال قيامها بمهمة صحافية، قبل أن يتم الإفراج عنها والسماح لها بالعودة الأربعاء إلى إيطاليا.