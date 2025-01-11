من اليوم الأول.. ترامب يستعد لاصدار 100 أمر تنفيذي

ووصفت وسائل اعلام أمريكية، القرارات التنفيذية بـ"حملة من الصدمة بشأن الرسوم الجمركية وأمن الحدود والترحيلات"، وغيرها من القرارات المتعلقة بوعوده الانتخابية.وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بشأن هذه البداية القوية خلال اجتماع خاص في الكابيتول، ومن المتوقع إطلاق العديد من الإجراءات فور تنصيبه يوم 20 يناير.وحدد كبير مستشاري ستيفن ميلر لأعضاء مجلس الشيوخ إجراءات أمن الحدود وتطبيق الهجرة التي من المتوقع أن تبدأ قريبا، وقال السيناتور جون هويفن، وهو جمهوري من ولاية نورث داكوتا "سيكون هناك عدد كبير" من القرارات.وكان حلفاء الرئيس المنتخب يقومون بإعداد مجموعة من الأوامر التنفيذية التي يمكن أن يوقعها سريعا بشأن مجموعة واسعة من القضايا، من الحملة الخاصة بالحدود الأمريكية المكسيكية إلى تنمية الطاقة إلى جدول اتحادي لقواعد قوة العمل والسياسات الخاصة بالجنسين في المدارس وتفويضات اللقاحات، وفرض الرسوم الجمركية وغيرها من الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بشأن اليوم الأول.