محمد بن سلمان يوجه دعوة للرئيس اللبناني الجديد لزيارة السعودية

ووجّه بن سلمان دعوة إلى عون لزيارة المملكة، فيما أكد رئيس الجمهورية أنّ "المملكة العربية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية تلبية لدعوة ولي العهد وإيماناً بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتأكيداً لعمق لبنان كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه".وانتخب اللبناني جوزيف عون، رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر أول أمس الخميس. وحصل عون على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.ويكون عون بذلك الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور للمنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر 2022.