تعيين "معاوية الشامي أبو اليزيد" مشرفا على مرقد السيدة زينب "ع"... ما حقيقة القصة؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حرائق لوس أنجلوس.. حديث عن الكوارث الأكثر تكلفة بتاريخ البلاد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-512583-638722629296930030.jpg
تعيين "معاوية الشامي أبو اليزيد" مشرفا على مرقد السيدة زينب "ع"... ما حقيقة القصة؟
دوليات
2025-01-12 | 02:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,555 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
ضجت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الساعات الماضية، بخبر تعيين قائد الإدارة الجديدة في
سوريا
احمد
الشرع شخصا يدعى "معاوية الشامي" أبو اليزيد، كمشرف عام على مرقد السيدة زينب "ع"، وذلك بعد ساعات من اعلان
الاستخبارات
السورية احباط محاولة داعشية لاحداث تفجير في المرقد.
وانتشر بشكل واسع
على مواقع
التواصل بل وقنوات ومواقع إخبارية محلية في العراق، خبر نصه "احمد الشرع يكلف الدكتور معاوية محمد الشامي الملقب بـ أبا اليزيد مشرفاً على مقام السيدة زينب لرعاية المرقد ومتابعة اموره".
لكن بالبحث عن اصل الخبر، تبين أنه لا اصل واضحا له، فلم ينشر على جميع المنصات الرسمية للإدارة السورية الجديدة، كما تبين انه نشر على صفحة قناة العربية قبل ان تقوم بحذفه، وعلى الاغلب ان العربية وقعت أيضا في الفخ بعد ان تسرعت في نشر
الخبر
واكتشفت فيما بعد انه لا اصل له.
وعند البحث العكسي عن صورة رجل الدين الذي تم نشر صورته يجلس بجوار الشرع وارفاقها مع الخبر، تبين انه يدعى مظهر الويس، رئيس الهيئة الشرعية والمتحدث باسم مجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية في حينها، وليس "معاوية الشامي"، ما يتضح ان
الخبر
مزيف ولا اصل له.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
مشاهد من اعتقال "الخلية الداعشية" التي حاولت تفجير مرقد السيدة زينب "ع"
05:22 | 2025-01-11
عضو بالإطار يتحدث عن “هدنة” بين الفصائل والحكومة: ترامب لن يصبح رئيساً لأمريكا
14:29 | 2025-01-11
وكالة الانباء السورية: احباط محاولة لتفجير ضريح السيدة زينب في دمشق
05:12 | 2025-01-11
البطاط: الفصائل خير سند للدولة واستراتيجية المقاومة بحاجة إلى مراجعة
15:35 | 2024-12-29
مرقد السيدة زينب
معاوية الشامي
ابو اليزيد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح حول استيراد العراق لحم خنزير بمليار دينار
محليات
30.89%
14:30 | 2025-01-10
توضيح حول استيراد العراق لحم خنزير بمليار دينار
14:30 | 2025-01-10
التأهل الى كأس العالم 2026.. مصير المنتخب العراقي مرهون بخمسة أيام!
رياضة
28.19%
04:27 | 2025-01-10
التأهل الى كأس العالم 2026.. مصير المنتخب العراقي مرهون بخمسة أيام!
04:27 | 2025-01-10
العراق يتأثر بـ"حالة جوية".. غزارة مطرية في هذه المناطق
محليات
20.75%
09:16 | 2025-01-10
العراق يتأثر بـ"حالة جوية".. غزارة مطرية في هذه المناطق
09:16 | 2025-01-10
"فاجعة" في المسجد الأموي بدمشق.. ماذا جرى؟ (فيديو)
دوليات
20.18%
06:51 | 2025-01-10
"فاجعة" في المسجد الأموي بدمشق.. ماذا جرى؟ (فيديو)
06:51 | 2025-01-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٩٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-12
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٩٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-12
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
رحال
اكتشاف أثري مهم وقصة نجاح مميزة في ذي قار - الحلقة ٣١ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-11
رحال
اكتشاف أثري مهم وقصة نجاح مميزة في ذي قار - الحلقة ٣١ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-11
العراق في دقيقة
11-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-11
العراق في دقيقة
11-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-11
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-11
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-11
Biotic
التهابات المسالك البولية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-10
Biotic
التهابات المسالك البولية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-10
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٩٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-12
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ١٩٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-12
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
رحال
اكتشاف أثري مهم وقصة نجاح مميزة في ذي قار - الحلقة ٣١ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-11
رحال
اكتشاف أثري مهم وقصة نجاح مميزة في ذي قار - الحلقة ٣١ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-11
العراق في دقيقة
11-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-11
العراق في دقيقة
11-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-11
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-11
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-11
Biotic
التهابات المسالك البولية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-10
Biotic
التهابات المسالك البولية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-10
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
اخترنا لك
العد التنازلي لمجيء ترامب.. العراق على "احر من الجمر"
03:00 | 2025-01-12
بعد مغادرة دمشق.. لماذا وصل العجوز الإيراني موسكو بدلا من طهران؟ (فيديو)
02:22 | 2025-01-12
حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزلي كامالا هاريس وأرنولد
02:08 | 2025-01-12
حرائق لوس أنجلوس.. حديث عن الكوارث الأكثر تكلفة بتاريخ البلاد
16:23 | 2025-01-11
الحوثيون يعلنون مهاجمة حاملة طائرات أمريكية
15:04 | 2025-01-11
مقتل أربعة جنود "إسرائيليين" شمال غزة
14:11 | 2025-01-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.