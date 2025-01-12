تعيين "معاوية الشامي أبو اليزيد" مشرفا على مرقد السيدة زينب "ع"... ما حقيقة القصة؟

وانتشر بشكل واسع التواصل بل وقنوات ومواقع إخبارية محلية في العراق، خبر نصه "احمد الشرع يكلف الدكتور معاوية محمد الشامي الملقب بـ أبا اليزيد مشرفاً على مقام السيدة زينب لرعاية المرقد ومتابعة اموره".لكن بالبحث عن اصل الخبر، تبين أنه لا اصل واضحا له، فلم ينشر على جميع المنصات الرسمية للإدارة السورية الجديدة، كما تبين انه نشر على صفحة قناة العربية قبل ان تقوم بحذفه، وعلى الاغلب ان العربية وقعت أيضا في الفخ بعد ان تسرعت في نشر واكتشفت فيما بعد انه لا اصل له.وعند البحث العكسي عن صورة رجل الدين الذي تم نشر صورته يجلس بجوار الشرع وارفاقها مع الخبر، تبين انه يدعى مظهر الويس، رئيس الهيئة الشرعية والمتحدث باسم مجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية في حينها، وليس "معاوية الشامي"، ما يتضح ان مزيف ولا اصل له.