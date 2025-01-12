صحيفة إيرانية: السيد الخامنئي يعارض توريث منصبه لأحد أبنائه.. من هو "مجتبى"؟

جاء ذلك رداً على ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، أن السيد الخامنئي مريض، وأن ابنه مجتبى تم اختياره خلفًا له من قبل "مجلس خبراء القيادة" الذي يضم 88 من رجال الدين.ونقلت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية عن عضو مجلس خبراء القيادة قوله "إن المرشد خامنئي رفض مقترحات بعض أعضاء الذين اقترحوا دراسة إمكانية تولي أحد أبنائه مسؤوليات القيادة في المستقبل"، مضيفاً أن "هذا التأكيد يعكس التزام خامنئي بفصل أسرته عن المناصب السياسية العليا في البلاد".ورأى أن "رفض تولي خامنئي لأبنائه منصب القيادة موقف ثابت يحظى باحترام مجلس الخبراء، ويعكس التزامه بالمعايير الأخلاقية والسياسية، ويأتي كجزء من سياسته الرافضة لربط المناصب القيادية بالاعتبارات العائلية أو الشخصية".ويبلغ السيد الخامنئي من العمر 85 عاماً، ويعد رابع أقدم زعيم سياسي في العالم، وبعد زعماء أربع دول إفريقية ودولة صغيرة في جنوب آسيا، فهو سادس زعيم حي في العالم من حيث مدة ولايته.وبدأت شائعات تقديم مجتبى نجل السيد الخامنئي كزعيم مستقبلي للجمهورية قبل نحو عقدين من الزمن، ولكن منذ العام 2008 اكتسبت مزيدًا من القوة، وتقدمت إلى حد أن اسمه الآن يسمع في الأوساط الإعلامية والسياسية كخيار رئيس لخلافة القيادة المستقبلية .ومجتبى خامنئي يبلغ من العمر 56 عامًا، وفي هذه السنوات كانت هناك تكهنات كثيرة حول دوره بعد وفاة والده، وهو الابن الثاني لخامنئي، والأكثر سياسية بين أبناء المرشد الإيراني، كما يتمتع مجتبى بعلاقات وثيقة مع "الحرس الثوري".ومجلس الخبراء عن مراقبة المرشد، وفي حالة وفاته، يتحمل مسؤولية تعيين الزعيم القادم، ولكن على الأقل في العقد الماضي، أصبح أداة "لحماية" موقف علي خامنئي.