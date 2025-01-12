نيوز – دولي

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان مناطق البادية السورية تشهد تحركات مكثفة لعناصر تنظيم "داعش"، لافتا الى ان تنقلات سلسة رصدت لهم وسط ضعف التغطية الأمنية في المنطقة.

وقال المرصد أن "تلك التحركات رُصدت بين جبل العمور وجبل البشري".

ونُقل عن مصادر محلية أن "داعش استغل فترة سقوط النظام في أجزاء من البادية السورية للاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مواقع عسكرية".

ووفقاً لنشطاء المرصد، فإن "التنظيم أنهى أخيراً تدريبات مكثفة في حقول خاصة تقع ضمن منطقة الحماد السوري وقرب مدينة السخنة، ما يشير إلى نوايا تنفيذ عمليات عسكرية واسعة".

وتهدف التحركات، وفق المعلومات، إلى إطلاق معركة جديدة في ريف للسيطرة على بعض الاستراتيجية في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد القلق من تنامي نفوذ "داعش" في البادية السورية، وسط غياب استراتيجيات فعالة للحد من مخاطره المتزايدة.