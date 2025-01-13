رويترز: قطر سلمت إسرائيل وحماس "مسودة نهائية" لوقف إطلاق النار

وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل بعد محادثات بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب إلى ورئيس الوزراء القطري.وأشار إلى أن رئيس وزراء التقى مع حماس للدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وكان الأمن القومي الأمريكي بإدارة بايدن جيك سوليفان، قال في مقابلة مع CNN، تعليقا على مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، "نحن قريبون جدا لكننا بعيدون.. لأننا لن نكون قريبين ما لم نجتز خط النهاية".وأضاف: "لدينا الآن الرئيس بايدن الأعلى لشؤون بريت ماكغورك في الدوحة. لقد كان هناك لمدة أسبوع كامل يعمل مع الوسطاء على وضع التفاصيل النهائية للنص الذي سيتم تقديمه إلى الجانبين، وما زلنا عازمين على استغلال كل يوم لدينا في منصبنا لإنجاز هذا الأمر".