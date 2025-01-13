السعودية تنوي إنتاج "الكعكة الصفراء"!

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن إن "بلاده تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن بما في ذلك اليورانيوم".وأضاف خلال مؤتمر في مدينة شرقي البلاد أن "السعودية ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وإنتاج ما يعرف باسم الكعكة الصفراء، في إشارة إلى مسحوق مركز من اليورانيوم من الشوائب يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية".وتدير حاليا برنامجا نوويا ناشئا تعمل على توسعته، وتصريح وزير الطاقة السعودي بشأن تخصيب اليورانيوم وإنتاج الكعكة الصفراء يعكس خطوات جديدة نحو تطوير قطاع الطاقة النووية في . يأتي هذا في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط.وينظر إلى مسألة تخصيب اليورانيوم، على أنها مسألة شائكة نظرا لأنها أساسية في صنع الأسلحة النووية.ولم تحدد سقفا لطموحاتها النووية، إذ قال ولي العهد محمد بن في 2018، إن ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.وكانت قد قالت العام الماضي، إنها تخطط لإلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية 2024.ولم تشغل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، مما يسمح بإبقاء برنامجها خاضعا فقط للمراقبة بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.