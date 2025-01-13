زلزال بقوة 6.9 درجة يهز اليابان.. وتحذير من تسونامي

وأكدت اليابانية إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي بارتفاع أقصاه متر واحد في محافظتي ميازاكي وكوتشي الواقعتين جنوب البلاد.وأوصت الهيئة السكان بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاقتراب من السواحل.من جانبها، أصدر نظام التحذير الأمريكي من تسونامي تأكيدًا أنه لا يوجد خطر من وقوع تسونامي مدمر في المنطقة بعد الزلزال، مشيرًا إلى أن الموجات الناتجة عن الزلزال ستكون ضئيلة جدًا.وتواصل فرق الإنقاذ المحلية الوضع في المناطق المتضررة لضمان سلامة السكان وبدء عمليات تقييم الأضرار.