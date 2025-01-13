انباء عن حصول نواف سلام على التأييد لرئاسة حكومة لبنان

كما أكدت المصادر ان "رئيس العدل الدولية نواف نواف سلام، سيحصل على ما لا يقل عن 70 صوتا من النواب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان".ومطلوب من الرئيس جوزيف عون تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128.ويعتبر تعيين رئيس وزراء في الخطوة التالية في تشكيل إدارة جديدة بعد انتخاب عون لرئاسة الجمهورية، وهو انتخاب تحولا في ميزان القوى عقب تعرض جماعة حزب الله لضربات قوية في الحرب مع إسرائيل، وبعد الإطاحة بحليف الجماعة، الرئيس السوري الأسد.ويرأس نواف العدل الدولية منذ شباط الماضي، وقد شغل سابقا منصب سفير لدى . ويحظى بدعم أحزاب من بينها حزب القوات المسيحي المناهض لحزب الله.