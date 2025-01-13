نواف سلام يفوز في رئاسة الحكومة اللبنانية

وانطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، من قصر بعبدا المطل على العاصمة بيروت، الاستشارات النيابية في لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة، عقب أربعة أيام على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فراغ رئاسي دام عامين، شهد خلاله تحديات كبيرة.وانتهت الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس عون لتسمية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بحصيلة 12 صوتا لنواف سلام، بينما حصل الرئيس ميقاتي على 8 أصوات إذا احتسب معهم صوت النائب جميل لميقاتي، فيما سجل صوت واحد بلا تسمية.ومنذ تحديد موعد الاستشارات الملزمة، التي تجري على مرحلتين قبل وبعد الظهر، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في شخصية من الطائفة السنية.ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف الذي يجري التداول باسمه في الساعات الأخيرة.وبعدما كانت قوى معارضة تضم كتلة القوات وكتلا أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، أعلن نواب معارضون ومستقلون دعمهم ترشيح القاضي نواف وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.