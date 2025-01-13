مقتل 5 جنود "إسرائيليين" بمعارك شمال غزة

أعلن الجيش "الاسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين، عن مقتل 5 من جنوده في معارك شمال قطاع .

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وقال الجيش "مقتل ضابط برتبة رقيب و4 جنود في معارك بيت شمال قطاع اليوم". وأفاد الجيش بأن "8 آخرين من لواء "ناحال" أصيبوا بجروح خطيرة". ولفت الجيش "الإسرائيلي" الى "مقتل 840 جنديا منذ بداية الحرب 405 منهم منذ بداية العملية البرية في غزة".