الحوثيون يعلنون قصف "موقع حيوي" في يافا

أعلنت حركة في (الحوثيون)، مساء الاثنين، عن قصف "موقع حيوي" في المحتلة.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، "استهدفنا موقعا إسرائيليا حيويا في المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأضاف المتحدث "نفذنا عملية نوعية على أهداف حيوية إسرائيلية في منطقة بأربع مسيرات".

وينفذ الحوثيون في منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري في المنطقة.