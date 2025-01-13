جنود "إسرائيليون" يرفضون القتال في غزة

وقالت وكالة "أ.ب"، إن "بعض الجنود يرفضون الاستمرار في القتال في غزة"، موضحة أن "الجنود يقولون إنهم رأوا أو فعلوا أمورا تجاوزت الخطوط الأخلاقية".

ونقلت عن 7 جنود يرفضون الاستمرار في القتال في قولهم "تلقينا أوامر بحرق أو هدم منازل لم تشكل أي تهديد".

وأضافت "نحو 200 جندي إسرائيلي وقعوا على رسالة بأنهم سيتوقفون عن القتال إذا لم تؤمن الحكومة وقف إطلاق النار".

الى ذلك قال بيان من "الجيش الإسرائيلي" ردا على رفض جنود القتال في غزة: ندين رفض الخدمة والرافضون قد يسجنون".