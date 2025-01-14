ترامب: سألتقي بوتين سريعا جدا

ولم يحدد موعدا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في شباط 2022.وقال في مقابلة أجرتها معه قناة "نيوزماكس" عند سؤاله عن استراتيجية إنهاء الحرب: "ثمة استراتيجية واحدة فقط والقرار بيد بوتين، ولا أتصور أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضا".وأضاف: "أعلم أنه يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعا جدا. كنت أود فعل هذا في وقت أقرب.. لكن يجب أن أتسلم الرئاسة لإنجاز بعض الأمور".وقال مايك والتز عضو الأمريكي الذي سيتولى منصب الأمن القومي بالبيت الأبيض الأحد إنه يتوقع مكالمة بين وبوتين في الاجتماع والأسابيع المقبلة.بدوره، أكد الناطق باسم الكرملين استعداد بوتين للقاء دون أي شروط مسبقة، مضيفا أن المطلوب هو فقط "وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية لإجراء حوار وحل المشكلات القائمة من خلال الحوار".