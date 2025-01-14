وقف اطلاق نار "وشيك" في غزة.. ما أبرز تفاصيل الاتفاق؟

وقال مطلع على المفاوضات إن الوسطاء سلموا وحماس مسودة نهائية لاتفاق يوم الاثنين، بعد "اختراق" عند الليل في المحادثات التي حضرها مبعوثون من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته والرئيس المنتخب .وقال المسؤول المطلع على المحادثات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن قدمت نص وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن إلى الجانبين في محادثات في الدوحة، بحسب رويترز.ونقل تقرير للجزيرة عن مصادر متعددة، ان هناك تقدما كبيرا في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.من جانبها، قالت القناة 13 العبرية إن التقديرات في تشير إلى الإعلان عن التوصل للاتفاق بعد ظهر اليوم.ومن المتوقع أن يحضر بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن وستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس المنتخب إلى الشرق الأوسط محادثات اليوم الثلاثاء في الدوحة.ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، يتضمن الاتفاق المرتقب عددا من النقاط أبرزها إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا في منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الـ50 وجرحى ومرضى.وإذا سارت الأمور على النحو المخطط لها، ستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.وخلال المرحلة الثانية، سيُطلق سراح باقي المحتجزين الأحياء، ومنهم الجنود والرجال في سن الخدمة العسكرية، فضلا عن إعادة جثث القتلى منهم.وفي مقابل إطلاق سراح كل محتجز إسرائيلي، ستفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من بينهم أصحاب أحكام طويلة.من جانب آخر، ينص الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي على مراحل مع بقائها قرب الحدود "للدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية".وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) جنوبي قطاع غزة، مع انسحاب من أجزاء منه بعد الأيام الأولى من الاتفاق.وسيتم السماح لسكان شمال بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة، مع زيادة كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع .وذكرت رويترز أن واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع بعد الحرب، ورجحت أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق.