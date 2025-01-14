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استهداف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بـ"فلسطين 2"

دوليات

2025-01-14 | 01:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استهداف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بـ&quot;فلسطين 2&quot;
1,491 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، مشيرة إلى أنها ثالث عملية تنفذها ضد إسرائيل خلال 12 ساعة، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقا من اليمن.

وقال الحوثيون في بيان إنه "في إطار المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، تم استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2".
 
وأشار الحوثيون إلى أن الصاروخ "وصل إلى هدفه وأن المنظومات الاعتراضية فشلت في التصدي له".
 
وكان لجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين أنه تصدى لصاروخين أطلقا من اليمن باتجاهها بفارق بضع ساعات.
 
وقال الجيش في بيان أول مساء الاثنين أن "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض مقذوفا أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".
 
وأعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ، موضحين أنهم استهدفوا "هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2" في إشارة إلى تل أبيب.
 
وأكد الحوثيون في بيانهم أيضا أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".
 
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش اعتراض مسيرة في جنوب إسرائيل أطلقت من اليمن.
 
وليل الإثنين-الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان ثان أن دفاعاته الجوية "تصدت" لصاروخ آخر أطلق من اليمن.
 
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس إن "أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لصاروخ أطلق من اليمن قبل قليل".
 
وعلى حسابه في إكس قال الجيش الإسرائيلي أنه "للمرة الثانية اليوم، دوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل بسبب مقذوف أطلق من اليمن".
 
وأوضح الجيش في بيان على منصة تلغرام أنه "بعد دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، جرت محاولات عدة لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن. من المرجح أن الصاروخ تم اعتراضه".
 
وأكد الجيش أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".

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