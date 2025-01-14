حول حرائق لوس أنجلوس.. كارداشيان تُحذر متابعيها

نيوز – دولي

حذرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها من الوقوع في فخ الاحتيال، بعد أن تظاهر بعض الأشخاص المساعدة باسمها لجمع التبرعات لضحايا حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

وجاء في المزيفة، التي حملت عنوان " كيم كارداشيان تشن حملة لمساعدة المتضررين في لوس أنجلوس" والتي وصلت لمتابعيها: "عزيزتي، أنا كيم كارداشيان، أتمنى أن تكوني بخير؟ شكرًا لكونك من المعجبين الداعمين لي. أود أن أبلغكم بالحادث الأخير في لوس أنجلوس بشأن اندلاع الحريق، من فضلكم أريد أن نلعب دورنا من خلال مساعدة المتضررين".

وأضافت "أنتم تعلمون أنني لا أستطيع القيام بذلك بمفردي، ولهذا السبب لديّ جميعكم كمعجبين وعائلة وداعمين يمكنكم دعمي بأي مبلغ".

ويأتي ذلك بعد أن أشادت كيم بجهود الإطفاء في مكافحة الحرائق، وكتبت في وقت سابق: "لقد أمضيت الأسبوع الماضي أشاهد مدينتي تحترق.

ورأيت وتحدثت إلى العديد من الإطفاء الذين ظلوا مستيقظين طوال الليل يستخدمون كل ذرة من قوتهم لإنقاذ مجتمعنا.

وتابعت قائلة: "في جميع الحرائق الخمسة في لوس أنجلوس، هناك مئات من الإطفاء المسجونين، يخاطرون بحياتهم لإنقاذنا، إنهم يتقاضون أجورًا زهيدة للغاية، ويخاطرون بحياتهم، وقد مات بعضهم، ليثبتوا للمجتمع أنهم تغيروا وأصبحوا الآن من المستجيبين الأوائل. أراهم أبطالًا".