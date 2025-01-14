كمين واشتباكات.. هذا ما يحدث في ريف اللاذقية

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية بريف اللاذقية البلاد، بهدف إلقاء القبض على عناصر من النظام السوري السابق.

وقال مصدر في إدارة العمليات العسكرية إن الحملة تأتي بعد تعرض عناصر تابعة لها للاستهداف من قبل فلول النظام في قرية عين بريف اللاذقية.

وصرح المقدم كنيفاتي مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية بالقول: بعد كشف مكان العصابة التي أسرت عناصرنا، قمنا باقتحام معقلهم بشكل فوري والاشتباك معهم، وتمكنا من أسر 5 عناصر، واستمر الاشتباك مع متزعمهم (بسام حسام الدين)، ليقدم على استعمال قنبلتين لرميهم على عناصرنا الأسرى ويقتل نفسه بذات الوقت، لكن كانت قواتنا أسرع وتمكنت من تأمين الأسرى قبل أن تنفجر القنابل فيه ويقتل نفسه.

ونقلت السورية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية قوله: "تمكنت قواتنا الآن بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير عناصرنا الذين أسرتهم فلول ميليشيات الأسد".

وفي الأثناء، "تطوق إدارة العمليات العسكرية والأمن العام التي تتحصن فيها عناصر النظام السابق في ريف منطقة جبلة بريف اللاذقية بعد التعرض للدوريات الأمنية والتهديد بالذبح والقتل"، على حد قول المسؤول.