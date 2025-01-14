"أسعار النفط".. تقرير يتوقع ضغوطا خلال عامين

ويتوقع عدد كبير من المحللين وجود فائض في المعروض في سوق النفط هذا العام بعد تباطؤ نمو الطلب بشكل حاد في والصين العام الماضي.

وتوقعت انخفاض سعر خام بالمئة إلى 74 دولارا للبرميل في المتوسط العام الجاري ثم إلى 66 دولارا للبرميل في العام المقبل.



ورفعت الإدارة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأميركي هذا العام إلى 13.55 مليون برميل يوميا في 2025 ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 13.52 مليون.



وتوقعت أن يبلغ متوسط الإنتاج من النفط والوقود السائل 104.4 مليون برميل يوميا في 2025 ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 104.2 مليون برميل يوميا.



وذكرت الإدارة أن من المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب 104.1 مليون برميل يوميا انخفاضا من التقديرات السابقة البالغة 104.3 مليون برميل يوميا.