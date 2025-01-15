‌‏بايدن يعلن: ستبدأ عملية كبيرة لإعادة إعمار غزة

أ‌علن الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، الأربعاء، أنه ستبدأ عملية كبيرة لإعادة غزة، فيما اشار الى أن اتفاق وقف إطلاق النار سيصبح وقفا دائما.

وقال بايدن، "نحن مصممون على إعادة كل الرهائن والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع".

وأضاف "سنزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع وسيتم الإفراج عن رهائن أمريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق"، موضحا "ستبدأ زيادة المساعدات الإنسانية في بموجب الاتفاق".

ولفت بايدن الى ان "اتفاق وقف إطلاق النار في سيصبح وقفا دائما وهو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي والاتفاق سيوقف القتال في ويزيد من المساعدات الإنسانية".

وتابع "تم التوصل إلى الاتفاق بسبب ضغوط على حماس بدعم من والخطوط العريضة والدقيقة للاتفاق وضعت في 31 مايو العام الماضي"، مضيفا "ستبدأ عملية كبيرة لإعادة غزة".

وأعلن محمد بن عبد آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها وقطر ومصر في التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن