"قارئ الملوك والرؤساء".. مصطفى إسماعيل يتصدر محركات البحث!

وقالت الإذاعة إنه نتيجة للعدد الكبير من تلاوات التي تتضمن تلاوات جديدة، تم اتخاذ قرار ببث الأذان بصوته في الدورة القادمة ضمن جهود الإذاعة لتقديم محتوى متنوع وإثراء خريطة التلاوة.وأكدت الإذاعة أن القرار يأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل تجربة للمستمعين وتحقيق توازن بين الأصوات المميزة مثل صوت والأذان والابتهالات الأخرى التي تلاقي إعجاب الجمهور.ويأتي هذا بعد تداول واسع لأخبار عن تصدر التريند إثر غضب المتابعين بسبب عدم تضمن الدورة الحالية للأذان بصوته، ما دفع الإذاعة للحديث عن القرار المنتظر.يعد من أبرز الأصوات القرآنية التي خلدت اسمها في التاريخ، ليس فقط في مصر ولكن في العالم الإسلامي بأسره.هو القارئ الذي أصبح أول من يتم تعيينه في الإذاعة المصرية دون الخضوع لاختبار رسمي، وذلك بقرار ملكي من الملك فاروق، ليصبح بعد ذلك قارئًا مميزًا للقصر الملكي.وُلد في 17 يونيو 1905 بقرية ميت غزال في محافظة الغربية، وبدأ حفظ في سن مبكرة، حيث أتم حفظه قبل أن يبلغ الثانية عشرة من عمره.انتقل إلى المعهد الأحمدي في طنطا لإتمام دراسته القرآنية، وأتم تلاوة ثلاثين مرة قبل أن يبلع السادسة عشرة.اشتهر بموهبته الفائقة في التلاوة، حيث أبدع في قراءة باستخدام أكثر من 19 مقامًا مختلفًا، وجذب إليه القلوب بصوته العذب وأدائه القوي، مما جعله يتصدر إذاعة ويصبح من أقطاب التلاوة في مصر.وفي عام 1945، أصبح القارئ المفضل للملك فاروق بعد أن سمعه وهو يتلو سورة الحج عبر إذاعة مسجد الإمام الحسين. تأثر الملك بصوته وأمر بتعيينه قارئًا رسميًا للقصر الملكي.وفي عام 1960، كانت له زيارة تاريخية إلى المسجد الأقصى في القدس، حيث قرأ القرآن في إحدى ليالي الإسراء والمعراج، وهو ما جعله يحظى بتقدير كبير من الرئيس السادات الذي اختاره ليكون جزءًا من الوفد الرسمي في زيارته الشهيرة للقدس عام 1977.توفي في 26 ديسمبر 1978، وقد أقيمت له جنازة رسمية، ودفن في مسجده بالقرية التي نشأ فيها، تاركًا وراءه إرثًا من التلاوات التي تواصل إذاعة بثها حتى اليوم.