ناطقة باسم الرئاسة اللبنانية.. من هي نجاة شرف الدين؟

ونجاة شرف الدين، هي زوجة وزير المال الأسبق، غازي وزني، الذي اختاره رئيس نبيه بري في حكومة حسان دياب. حاصلة على بكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام (1990) من الجامعة اللبنانية.وبدأت مسيرتها المهنية في تلفزيون "المستقبل" الذي أسسه رئيس الحكومة رفيق الحريري، فعملت فيه 20 عاماً (1993-2013)، حيث قدمت النشرات الإخبارية، إضافة إلى برنامج "ترانزيت"، وغطت العديد من الأحداث والقضايا الدولية. انضمت إلى "التلفزيون العربي" كصحافية ومذيعة أولى العام 2015، فقدمت برنامجَي "جيران العرب" و"كشك الصحافة".وواصلت مسيرتها الإعلامية في إذاعة "صوت كل لبنان" حيث قدمت في السنوات الماضية برنامجاً سياسياً بعنوان "لقاء الأحد".وكانت لها ظهورات ومقالات في صحف وتلفزيونات ومواقع الكترونية متعددة، مثل صحيفتَي "العربي الجديد" و"السفير" المحتجبة، ومجلة "الشراع"، وموقع "180post"، كما حاضرت في الجامعة الأنطونية.وتم تداول معلومات عن أن الصحافي جان عزيز، الذي كان مستشاراً للرئيس السابق ميشال عون، سينضم إلى فريق الرئيس جوزاف عون، إضافة إلى المدير العام الأسبق لوزارة الإعلام محمد عبيد الذي لا تُعتبر علاقته مثالية بالرئيس بري.أما الإعلامي رفيق شلالا، فيستمر رئيساً لمكتب الإعلام منذ عهد الرئيس أمين الجميل لغاية الآن، باستثناء عهدَي الرئيسين إلياس الهراوي وميشال سليمان.