أسعار النفط تتراجع.. هذا ما وصل إليه خام برنت

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 74 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 81.29 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:52 بتوقيت غرينتش بعد أن صعدت في الجلسة السابقة 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ 26 يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.12دولار أو 1.4 بالمئة إلى 78.92 دولارا للبرميل بعد أن زادت 3.3 بالمئة أمس الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 19 يوليو.



وقال مسؤولون في قطاع الأمن اليوم الخميس، إنهم يتوقعون أن تعلن جماعة الحوثي اليمنية وقف الهجمات على السفن في البحر بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع بين وحركة حماس.



وتسببت الهجمات في تعطيل حركة الشحن العالمية وأجبرت السفن التجارية على الإبحار عبر مسار أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية لأكثر من عام.