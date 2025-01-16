واشنطن تعلن: سنواصل العمل لنقل عناصر داعش لبلدانهم

أعلنت القيادة الأميركية، عن مواصلة العمل مع الدولي لنقل عناصر "داعش" الى بلدانهم الأصلية.​

وقالت القيادة في بيان، إن "الجنرال مايكل كوريلا زار والتقى بعدد من القادة العسكريين الأميركيين، فضلاً عن مسؤولين في قوات الديمقراطية (قسد)".

وأضافت القيادة أن "الزيارة تستهدف الحصول على تقييم حول التطورات في والحملة ضد تنظيم هناك"، مشيراً إلى أن "كوريلا زار أيضاً مخيم الهول ومخيمات أخرى تحوي آلاف الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش".



وأكد كوريلا أن "النازحين المرتبطين بداعش في مخيم الهول ومخيمات شمال هم في الحقيقة جيش لداعش قيد الاعتقال"، لافتاً إلى أن "الإدارة الأميركية تركز على دعم إعادة سكان مخيم الهول والمخيمات الأخرى لبلدانهم الأصلية".



وقال قائد القيادة الأميركية "سنواصل العمل مع الدولي لنقل مقاتلي لبلدانهم الأصلية للبت النهائي في أمرهم".