يغني "ياليل".. ترامب يبيع المهلبية في الشارع (فيديو)

نيوز – دولي

مع قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب الرئاسة الأميركية، عادت النجومية للباكستاني شبيه من جديد.

وبدأ ناشطون على التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع فيديو لـ"سليم باغا" (شبيه ترامب) قديمة وجديدة، وهو يعمل بائع طعام متجول ولديه الكثير من المعجبين الذين يأتون لأخذ صورة معه.

وأطلق ‏ علامة على أحد أطباقه وهو طبق (دونالد كير) أو (مهلبية ترامب).