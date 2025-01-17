بايدن بهفوة جديدة.. خلط بين الهجوم على إسرائيل وهجمات 11 سبتمبر

نيوز – دولي

ارتكب الرئيس الأمريكي خطأ فادحا مجددا، حيث خلط بين الهجوم على في أكتوبر 2023 وهجمات 11 سبتمبر في عام 2001.

وقال بايدن: "أول مرة ناقشت فيها قصف الأهداف المدنية كانت عندما ذهبت إلى بعد أحداث 11 سبتمبر، بعد المجازر وإراقة الدماء التي حدثت"، فيما كان يقصد بذلك زيارته لإسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023.

ووقع الرئيس الأمريكي في هذا الخطأ أثناء مناقشته موضوع الصراع في في مقابلة مع قناة "MSNBC"، حيث تحدث عن كيفية فتحه لأول مرة موضوع قصف للأهداف المدنية في قطاع خلال محادثته مع الإسرائيلي نتنياهو.

ووقعت زلة لسان بايدن السابقة أثناء إعلانه عن اتفاق وقف إطلاق النار بين وحماس الأربعاء، حيث أخطأ في تسمية "حماس" وأشار إلى الحركة باسم "حزب الله".

وبايدن، وهو أكبر رئيس في تاريخ سنا، محل انتقادات دائمة من طرف خصومه السياسيين الذين يشككون في قدراته الإدراكية والعقلية، بسبب أخطائه المتكررة وهفواته العلنية.

وقد استخدم الجمهوريون هذه الأخطاء في الصراع الحزبي لطرح تساؤلات حول قدرته على إدارة الدولة بشكل فعال.