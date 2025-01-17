بعد الهدنة.. غزة مهددة باستئناف الحرب من جديد

نيوز – دولي

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مصدر سياسي مطلع على ترتيبات التهدئة في غزة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب والرئيس المتخلي جو بايدن أكدا موافقتهما على استئناف الحرب في إذا خرقت "حماس" اتفاق التهدئة وأعادت تسلحها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيسيْن "سيوافقان على تجديد الحرب إذا انتهكت حماس الاتفاق أو أعادت تسليحها أو استأنفت أنشطتها الإرهابية في غزة" وفق تعبيرها.

وتابعت عن مصدر سياسي رفيع مطلع على تفاصيل الصفقة قوله إن "المعلومات المحيطة بنتنياهو لا يتم الكشف عنها للجمهور والوزراء خشية أن يؤدي نشرها إلى انسحاب حماس من الاتفاق، وفق تعبيره.

لكن مصدرا في أكد لـ"يسرائيل هيوم" أن الوعود كانت "واضحة لا لبس فيها"، ولولاها لما كان بنيامين نتنياهو يتبنى الصفقة، بحسب الصحيفة.