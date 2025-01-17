وقال عون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي في قصر بعبدا، إن "لبنان الحقيقي الأصيل قد عاد أتمنى منكم أن تشهدوا للعالم، بأن ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم قد عادت، وأن ثقة العالم بلبنان يجب أن تعود كاملة".أضاف عون قائلا: نحن طلاب حياة لا موت فيها، مضيفا : "في قلب كلِ لبناني وفي عقله ولغته اليومية وتاريخِه الحي وثقافته المبدعة الكثير من فرنسا".واكد عون للرئيس الفرنسي، ان "اللبنانيين يشركونكم على مساعيكم المبذولة"، مطالباً "بالايعاز لـ"توتال" بعودة عمليات تنقيب النفط".وكان جوزيف عون، قد استقبل اليوم الرئيس الفرنسي في قصر بعبدا، وأقيمت المراسم الرسمية لماكرون.وقد بدأ الرئيس الفرنسي زيارة رسمية الى لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان، يرافقه وفد يضم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى جان ايف لودريان.وعقد الرئيس فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناولت الأوضاع والتحديات الراهنة لا سيما اقتصاديا وفى مجال إعادة الإعمار.